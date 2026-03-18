Preparan agenda para reinicio de sesiones legislativas

Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, dijo que al reinicio del periodo ordinario de sesiones de la Legislatura local se expondrán temas vitales de la agenda política estatal, destacando la reducción de salarios de diputados, la defensa de los derechos de niñas y mujeres, además de la atención a la violencia política y hacia las mujeres.

De la misma manera, se impulsará el primero de abril una agenda legislativa donde la cultura y el arte también ocupen un papel preponderante, destacando un proyecto con el Archivo General, para tener un marco de resguardo de los archivos históricos de Chiapas.

Postura

“Mediante las y los diputados de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, se impulsará esta agenda de trabajo que incluye como mencionamos con anterioridad, el Plan B de la reforma electoral, no consensuada a nivel federal”, dijo.

Este proyecto plantea la reducción de gastos en el sistema político y la redirección de estos recursos hacia temas torales de los mexicanos y chiapanecos.

Estas acciones coinciden con la visión de impulso a temas prioritarios de Chiapas, sobre todo con los observados por la CCC (Unicef), con quien la Legislatura local recién firmó un convenio de trabajo.

El acuerdo ratifica el compromiso del Congreso analizando la viabilidad de temas prioritarios de infraestructura, desarrollo social, salud y educación.