Preparan apertura de IMSS en Tuxtla

Con una inversión superior a 2 mil 700 millones de pesos, el Hospital General de Zona No. XIII 14 de Septiembre se prepara para iniciar operaciones en la capital chiapaneca. La nueva unidad médica contará con 144 camas, 43 especialidades y más de 2 mil trabajadores al concluir su equipamiento.

El hospital se encuentra en la etapa final de su construcción y en proceso de apertura, informó el delegado del Instituto en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate.

Ubicado en la colonia Plan de Ayala, sobre el libramiento Norte y carretera a Chicoasén, el moderno complejo hospitalario representa una de las obras de infraestructura médica más importantes en el sureste del país.

Con una inversión final estimada en 2 mil 700 millones de pesos, el hospital contará inicialmente con mil 700 trabajadores, cifra que ascenderá a más de 2 mil una vez completado su equipamiento total.

Servicios

Domínguez Zárate destacó que esta nueva unidad médica de tercer nivel de atención ofrecerá una amplia gama de servicios especializados, entre ellos rehabilitación, imagenología, ultrasonido, mastografía, trasplantes y hemodinamia.

Además, brindará atención en interrupción legal del embarazo, en cumplimiento con los lineamientos de salud pública y derechos reproductivos.

“El hospital ya está en operación parcial: los servicios de rehabilitación se abrieron desde el año pasado y hemos otorgado más de once mil consultas. También está activa la consulta externa, con 43 consultorios de especialidades, y cada semana se amplía la cobertura”, detalló.

Actualmente, el hospital ya cuenta con un área de hospitalización funcional, donde entre 30 y 35 pacientes han sido trasladados del Hospital General de Zona número 2, 5 de Mayo, para recibir atención de mayor especialización.

“Ya realizamos campañas quirúrgicas y nuestros servicios de diagnóstico por imagen están operando plenamente. En total, tendremos 144 camas censables, 62 consultorios y 43 especialidades médicas, lo que representa un salto cualitativo en la atención hospitalaria del estado”, explicó.

La apertura total del Hospital 14 de Septiembre se espera para finales de este mes, una vez concluidos los trabajos de instalación y certificación de equipos.

Con su entrada en operación, el IMSS prevé desahogar la saturación de las unidades médicas en Tuxtla Gutiérrez y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en todo Chiapas.