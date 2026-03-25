Preparan caravana migrante en Tapachula

Decenas de migrantes de diversas nacionalidades comenzaron a concentrarse en el parque Bicentenario de Tapachula, donde pretenden salir en las primeras horas de este miércoles en la caravana que han denominado “Génesis” con rumbo al centro del país.

Un cubano identificado como Joenys, explicó que el propósito no es llegar a los Estados Unidos, como las anteriores caravanas, sino a la Ciudad de México y otros destinos del país.

Y es que como en ocasiones anteriores, acusan tanto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al Instituto Nacional de Migración (INM) de no darles respuestas a sus peticiones de asilo y de regularización de estancia, además de la falta de empleos en la zona.

Nacionalidades

De acuerdo con organismos no gubernamentales, se calcula que en Tapachula existen varados unos 70 mil extranjeros de diversas nacionalidades, entre centroamericanos, de Cuba, Venezuela y Haití, principalmente.

Calculan que serán cientos los que participen en esta que será la primera caravana migrante de este año.

“Lo que estamos pidiendo al Gobierno Federal es que nos deje avanzar, porque el punto rojo para los migrantes en México es Tapachula”, indicó.