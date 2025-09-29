Preparan caravana; saldrá el 1 de octubre

Cientos de migrantes de diversas nacionalidades, quienes tienen más de un año varados en Tapachula y que no obtienen respuestas a sus solicitudes de refugio y de regularización migratoria, decidieron organizarse y partir en caravana hacia la Ciudad de México, el próximo 01 de octubre.

Así lo anunciaron desde el parque Bicentenario este domingo, en donde con pancartas y mantas, pidieron que les entreguen documentos y denunciaron presuntas persecuciones por parte de autoridades migratorias.

Portando banderas de México, los extranjeros, principalmente de Cuba y Venezuela, explicaron que la mayoría de ellos tienen más de un año haciendo trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), sin encontrar respuestas a sus peticiones.

Además, denunciaron presuntos actos de corrupción en ambas dependencias del Gobierno Federal, en donde les piden hasta 13 mil pesos por realizarles las entrevistas para que su proceso resulte positivo.

Ante todo ello, indicaron que el próximo miércoles saldrán en caravana hacia la Ciudad de México, en una organización de ellos mismos, sin líderes o representantes que los encabecen.

El cubano Daniel González, explicó que llegó hace mas de un año y en dos ocasiones ha iniciado trámites de refugio ante la Comar, pero en ambos casos ha sido rechazado, sin que le den más explicaciones.