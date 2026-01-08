Preparan consulta para petición de demandas

El magisterio chiapaneco, adherido a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), prepara la consulta para integrar el Pliego Nacional de Demandas 2026, documento que se entregará al Gobierno Federal para atender las principales inquietudes del sector.

Oved Balderas Tovilla, secretario general de la Sección 40 del SNTE, explicó que estas exigencias detallan los temas importantes del gremio y se busca que el 15 de mayo reciban una respuesta oficial de la documentación entregada.

Uno de los puntos que se establecen en las demandas, detalló, se vinculan con el aumento salarial. El Sindicato, en los últimos ocho años, ha optado por integrar a todos los maestros y maestras del país para que participen en la construcción del pliego nacional de demandas.

Fecha para participar

La convocatoria estará abierta hasta el 12 enero y, con el uso de una aplicación, el magisterio podrá expresar sus necesidades para que después sean analizadas. El Comité Nacional llevará las peticiones que pueden ser laborales o prestacionales ante las autoridades.

El líder de la Sección 40 del SNTE, detalló que se tendrán sedes en las coordinaciones regionales para que el magisterio participe de manera física; toda la información recabada se va a sistematizar y se mandará al Comité Ejecutivo Nacional.

En la séptima consulta nacional que se hizo y que formó parte de la demanda anterior, en Chiapas se tuvo una participación superior a 15 mil maestras y maestros activos.

Balderas Tovilla enfatizó que la convocatoria se ha distribuido a través de la página oficial de la Sección 40, a fin de que el gremio conozca todos los detalles sobre este evento.

De manera general, expresó, uno de los temas que más indica el gremio magisterial en las consultas se vincula con el salario, situación que en la última revisión de las autoridades alcanzó un porcentaje considerable.

Finalmente, el líder de la Sección 40 del SNTE reconoció que existen algunos adeudos de años atrás pero que se tienen que trabajar con las autoridades actuales, todo esto para atender el malestar que ha generado en el gremio.