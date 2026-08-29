Preparan cuarto periodo extraordinario de sesiones

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, encabezados por el diputado Mario Guillén Guillén, para desahogar la agenda legislativa con miras al Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones.

Reunión

En la reunión con los diputados Abundio Peregrino García, del PT; Juan Manuel Utrilla Constantino, del PVEM; y Domingo Velázquez Méndez, del PRI; se privilegió la coordinación, el diálogo y la suma de acuerdos para sacar adelante los temas de la Agenda Parlamentaria.

En unidad y privilegiando el bienestar de las y los chiapanecos, se encontraron coincidencias para que las propuestas puedan avanzar.

La Sexagésima Novena Legislatura mantiene una coordinación permanente con las políticas públicas impulsadas por los poderes del Estado, para avanzar con responsabilidad, visión social y compromiso en la construcción de un Chiapas con mayor justicia, bienestar y desarrollo.