Preparan docentes el regreso a clases

Oved Balderas Tovilla, secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que el periodo vacacional se trata de una pausa operativa que exige, paradójicamente, el máximo de su capacidad organizativa para el regreso a clases.

“Para nosotros en realidad no es un periodo vacacional, es un receso del proceso de clases”, puntualizó el dirigente en entrevista, al tiempo que detalló la vorágine de actividades que ocupan las agendas del magisterio. Mientras algunos docentes aprovechan estos días para la convivencia familiar, la mayoría se prepara para los cursos intensivos y las sesiones del Consejo Técnico Escolar, marcados por una circular oficial que establece fechas inamovibles para el regreso a la preparación del ciclo 2026-2027.

Análisis

En el frente administrativo, Balderas Tovilla informó que la Comisión Mixta de Cambios se encuentra en pleno análisis de las cadenas de reubicación que afectan a niveles como primaria, telesecundaria, secundarias generales y educación especial. El objetivo, subrayó, es garantizar que estos movimientos se realicen bajo estrictos criterios de transparencia y respeto a los derechos laborales. Hasta el momento, la Sección 40 no ha recibido impugnaciones formales por estos procesos ni por los concursos de promoción vertical para directivos, subdirectores y supervisores, lo que habla de una relativa estabilidad en la gestión de los recursos humanos.

El líder sindical explicó que, una vez que se definan estas cadenas de cambio, las plazas que queden vacantes—derivadas de jubilaciones, defunciones o traslados—serán ofertadas primero a los aspirantes que participaron en la promoción vertical, y posteriormente a aquellos docentes que obtuvieron resultados favorables en los recientes concursos de ingreso al servicio educativo.

Consulta nacional

De cara al próximo ciclo, Balderas Tovilla adelantó que durante los cursos intensivos se llevará a cabo una consulta nacional sin precedentes, diseñada para captar la voz del magisterio sobre el nuevo marco normativo que habrá de sustituir a la actual Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En este punto, recordó el compromiso de la presidenta de México de construir esta legislación con la participación directa de los profesores, por lo que los docentes tendrán la oportunidad de incidir en los mecanismos de ingreso, promoción horizontal y promoción vertical.

Con un llamado a la participación libre y activa, el secretario general invitó a sus compañeros a aportar propuestas que fortalezcan su estabilidad y desarrollo profesional.