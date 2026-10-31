Preparan familias las tumbas para recibir a difuntos

Desde temprano, el aroma a flores, juncia y cempasúchil comenzó a mezclarse con el olor de la tierra húmeda y la cera de las veladoras. Entre cubetas con agua, escobas, trapos y arreglos florales, miles de familias llegaron este 30 de octubre a los camposantos de Tuxtla Gutiérrez para limpiar las tumbas y preparar los espacios donde descansan sus seres queridos, ante la llegada de las celebraciones del Día de Muertos.

En el Panteón Municipal la jornada transcurrió entre reencuentros, recuerdos y labores de limpieza.

Algunas personas llegaron acompañadas de sus hijos, otras de sus padres y abuelos; también hubieron adultos mayores que, apoyados en bastones o tomados del brazo de algún familiar, recorrieron los pasillos para visitar a aquellos que ya no están.

Significado

Para muchas familias, acudir al cementerio no representa únicamente una visita, sino una tradición que se transmite de generación en generación.

Las niñas y los niños observan cómo sus padres colocan las flores, acomodan las ofrendas y encienden las velas que, de acuerdo con la tradición, guían el camino de las almas para volver al encuentro con sus seres queridos.

Aunque la fecha está relacionada con la ausencia y el recuerdo de quienes ya partieron, el ambiente también tiene algo de celebración.

Hay conversaciones, familias que comparten alimentos, personas que se encuentran después de un tiempo y otras que dedican unos minutos a contarles a sus difuntos lo que ha ocurrido durante el año.

La preparación de las tumbas también representa una oportunidad de ingreso para quienes ofrecen sus servicios durante estos días.

Trabajadores

Algunas personas recorren los pasillos con cubetas y herramientas para ayudar a retirar la maleza, lavar las lápidas y dejar limpios los espacios, cobrando alrededor de 50 pesos por estas labores.

Para ellos, la temporada significa obtener unos pesos adicionales mientras ayudan a las familias a conservar en buenas condiciones los lugares donde descansan sus seres queridos.

En tanto, el Panteón Municipal se prepara para recibir a miles de visitantes con decoraciones alusivas al Día de Muertos, entre flores de cempasúchil, luces y juncia, elementos que llenan de color los espacios que durante el resto del año suelen permanecer en silencio.

De acuerdo con Luis Alberto Coutiño, mando operativo de Protección Civil Municipal, durante las primeras cinco horas de apertura, de las 8 de la mañana al mediodía, se registró el ingreso aproximado de mil 250 personas.

Explicó que, para garantizar la seguridad de los visitantes, se desplegaron operativos en los diferentes panteones municipales de la capital, con la participación de paramédicos y rescatistas.

Los cementerios permanecerán abiertos desde las 8 de la mañana a la medianoche hasta el próximo 2 de noviembre, por lo que llamó a la población a evitar ingresar bajo los efectos del alcohol y atender las recomendaciones del personal de seguridad.