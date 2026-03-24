Preparan operativo para Semana Santa

Ante la proximidad de la temporada vacacional de Semana Santa, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, anunció la implementación de un operativo integral de seguridad y atención turística en la capital chiapaneca, en coordinación con autoridades estatales.

El edil explicó que el objetivo es garantizar vacaciones seguras y limpias, ante la expectativa de una importante afluencia de visitantes.

“Seguramente tendremos muchos visitantes y hay que atenderlos como se merecen”, expresó.

Como parte del despliegue, el ayuntamiento dispondrá de toda su fuerza de tarea, con el objetivo de incrementar la cobertura en distintos puntos de la ciudad.

Además, adelantó que próximamente se adquirirán 40 vehículos motorizados que permitirán fortalecer la presencia policial.

“Nos van a permitir dar una mayor cobertura a la ciudad, generar una mayor percepción y equiparlos como es debido”, detalló.

Sobre el panorama actual en materia de seguridad, el alcalde aseguró que, aunque hay avances, no se puede bajar la guardia.

Trabajo coordinado

Destacó que se mantiene un trabajo coordinado con instancias como la fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

En ese sentido, subrayó que se realizan operativos permanentes, incluyendo el cierre de establecimientos nocturnos irregulares y vigilancia en vialidades principales mediante recorridos tipo carrusel en libramientos.

Destacó que los parques y espacios públicos estarán disponibles durante el periodo vacacional, e hizo un llamado a la ciudadanía a utilizarlos de manera responsable.

Asimismo, pidió a la población mantener limpias las áreas comunes y evitar tirar basura, como parte del compromiso colectivo para ofrecer una mejor imagen a visitantes y habitantes.