Preparan otra caravana migrante

Con 45 días de anticipación, grupos de migrantes empezaron a promover la salida de una nueva caravana de Tapachula hacia el centro del país, lo cual ocurriría el 20 de agosto.

Son miles de extranjeros que permanecen varados en esta región de la frontera sur, algunos desde hace más de dos años, con un proceso iniciado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), pero no les dan una resolución, afirman.

En lo que va del año ya salieron cuatro caravanas, cuyos integrantes señalaron que ya no querían ir a los Estados Unidos, sino ubicarse en otros estados del país en donde pudieran contar con oportunidades de empleo.

Más de 400 participantes

De acuerdo con los reportes, en la organización de la nueva caravana, ya participan más de 400 migrantes de diversas nacionalidades que promueven la salida a través de grupos de WhatsApp.

Es el parque Bicentenario el utilizado para el registro de personas que desean abandonar la región para irse al centro de México y tratar de obtener un permiso de estancia legal.