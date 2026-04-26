Preparan plan de trabajo por la primera infancia

Según datos del censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi 2020) en Chiapas, existen 697 mil 461 niñas y niños de 0 a 5 años, un sector bastante considerable; por eso las principales instituciones de salud en el Estado y los integrantes del colectivo Pacto por la Primera Infancia comenzaron a trabajar en un plan de trabajo que firmarán en los próximos meses.

Representantes y personal de estas instituciones se reunieron en el Taller Interinstitucional por la Salud de la Primera Infancia para analizar de manera conjunta las problemáticas que afectan la salud y desarrollo de las niñas y niños en sus primeros 6 años de vida.

Objetivo

El Taller tuvo como objetivo definir líneas de acción concretas para la elaboración del Plan de Trabajo 2026-2030. Los temas abordados incluyeron lactancia, nutrición, desarrollo infantil, crianza sin violencia, vacunación, tamizajes y atención especializada para niñas y niños con discapacidad.

Durante la jornada, se instalaron seis mesas temáticas en las que se definieron propuestas de atención orientadas a avanzar en las metas por la salud para la primera infancia, comprometidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, durante sus campañas.

Es un paso decisivo

El secretario de Salud destacó que el Taller Interinstitucional por la Salud de la Primera Infancia en Chiapas, junto con la elaboración del Plan de Trabajo 2026-2030, representarán un paso decisivo para avanzar en el cumplimiento de las metas comprometidas en materia de salud.

Este proceso permitirá trazar una ruta adaptada a las características del territorio y población en el estado, con acciones focalizadas que se fortalecerán con las aportaciones, conocimientos y experiencia de los principales actores e instituciones participantes.