Preparan programa de nivelación en Chiapas

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, comentó que para el próximo año comenzarán a implementar un programa de nivelación para niños y niñas de primaria y secundaria con un bajo o nulo nivel en lecto-escritura, a pesar de acudir a la escuela, para darles las competencias básicas y que no deserten de sus estudios.

Explicó que el concepto de alfabetización aplica para personas mayores de 15 años que no lograron aprender a leer y escribir en un proceso escolarizado. En el caso de niños en edad escolar que no saben leer y escribir poco o nada, que incluso acuden a una escuela y pasan de grado sin aprender, trabajan la estrategia de nivelación.

“Se trata de un programa que pueda darles nociones básicas de lecto-escritura y que se incluya las matemáticas, que son tan importantes en la vida diaria. Vamos hacer el programa piloto, el arranque en este semestre y empezar formalmente en enero, cuando se rediseña el presupuesto y podamos hacer un plan detallado.”

Para lograr que el programa tenga un alcance e influencia real en la mayoría de las y los niños con estos problemas de aprendizaje, están en un proceso de análisis y diagnóstico, para saber en qué municipios hay mayor rezago en la lecto-escritura en las Infancias.

El funcionario mencionó que la contingencia por el coronavirus, que duró alrededor de tres años, fue la causa principal en el rezago de muchos niños en aprender a leer y escribir, porque las escuelas suspendieron clases presenciales y trabajan de forma virtual, lo que no tuvo el mismo impacto en el aprendizaje.

Al ser población infantil en edad escolarizada los especialistas son los mismos maestros, que están en contacto con las niñas, niños y adolescentes, por lo que se apoyarán con ellos para implementar una nueva estrategia.