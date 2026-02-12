Preparan protocolo para atender calor en Chiapas

El secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz, anunció la ampliación de servicios médicos de cara al inicio de la temporada de calor en la entidad.

Dijo que la programación de acciones de la red estatal de Salud incluye el periodo de altas temperaturas, agregando un protocolo de atención por enfermedades y golpes de calor.

Este servicio se ofrecerá en los diversos centros de salud y en coordinación con el IMSS Bienestar se tendrán acciones para atender a sectores en alta vulnerabilidad.

Trabajo coordinado

Sin embargo, de momento se trabaja en coordinación con autoridades de Protección Civil (PC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para conocer los pronósticos de temperatura y precipitación.

Finalmente, dijo que aún se tiene un periodo de bajas temperaturas y algunas precipitaciones extraordinarias antes de la llegada del tiempo de calor que, anticipó, será intenso.