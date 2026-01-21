Preparan último recurso legal en caso de defensor

Versaín Velasco, defensor de derechos humanos, fue sentenciado a 68 años y cuatro meses de prisión, una sentencia que su hijo Bersaín Velasco Aguilar califica de indigna. “Después de la sentencia se hizo una apelación que no procedió, sin embargo, queda un recurso que el abogado está preparando”, agregó.

El caso, indicó, es conocido a nivel internacional. La relatora de la ONU, Mary Lawlor, se ha posicionado al respecto, además de que se cuenta con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Por lo mismo, desde la entrada del nuevo gobierno estatal han pedido ser atenidos.

Esto porque Versaín Velasco tienen dos imputaciones de nivel estatal, una de las cuales es por homicidio calificado, un hecho ocurrido en 2014; no obstante, su hijo cuenta que lo “raro” es que la acusación se hizo seis meses después de que el defensor sufriera de desplazamiento forzado.

Bersaín Velasco Aguilar señala que la situación para su padre es complicada, ya que su propia familia, en situación de desplazamiento forzado, no tiene condiciones para visitarlo. Sin embargo, cuenta que incluso dentro del penal, Versaín sigue luchando por los derechos humanos.