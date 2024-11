Prepararse para políticas migratorias: Juan Sabines

Los consulados de México en Estados Unidos han empezado a reforzar sus actividades abriendo una serie de talleres que permitan conocer a los connacionales sus derechos, esto con motivo a las políticas migratorias que el presidente electo, Donald Trump, pueda implementar para sacar a los extranjeros de ese país.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, dijo que “no queda más que estar preparados tener los conocimientos y las herramientas necesarias para saber qué hacer en caso de”.

Señaló que esta situación —de incertidumbre— no sería la primera vez. Anteriormente, Donald Trump ya amenazó con endurecer las políticas migratorias. “Sin embargo, si lo comparas con otras administraciones, fue durante la época del presidente Obama que hubo más deportaciones, esto no significa que no vaya a ocurrir algo, por eso hay que estar preparados, conocer tus derechos y lo que tienes qué hacer en caso de cualquier problema en temas de migración”.

Políticas

Agregó que en su experiencia como representante de México en el extranjero, la etapa más complicada vino desde el gobierno estatal, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quiso implementar de manera absoluta la Ley de Migración CS/SB 1718, “pero la libramos con mucho diálogo, con acuerdos, solamente esa es la manera de resolver los problemas: el diálogo, cuando sabes que las partes se requieren una de otra”.

Cabe mencionar que en Orlando existen pocos mexicanos, pero en la extensión del estado de Florida “hay una buena parte, nosotros trabajamos en 48 condados donde hay cerca de 800 mil mexicanos nacidos en Mexico, más la cantidad de descendientes mexicanos, que se han hecho mexicanos por derecho consanguíneo, asimismo somos el estado con más visas H-2”, comentó Sabines.

Por otra parte, sostuvo que la relación del presidente Trump con sus homólogos mexicanos ha sido de gran colaboración, incluso mejor que con el expresidente Enrique Peña Nieto. Indicó que el día que López Obrador visitó la Casa Blanca, “Donald Trump lo recibió como todo un jefe de Estado, con todos los honores, espectacular”.

“Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido bien respetuosa, muy educada y dispuesta a dialogar, hoy viene la esencia de ella, y a eso estamos sumando todos”, concluyó el diplomático desde el país norteamericano.