Preparatoria Bivalente extiende convocatoria

La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Educación Media Superior, informa la ampliación del periodo de inscripción para el ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Preparatoria Bivalente de Tapachula.

Esta medida responde al compromiso de la Secretaría de Educación encabezada por Roger Adrián Mandujano Ayala, de fortalecer la cobertura y la calidad educativa en el nivel medio superior, a través de las necesidades formativas de las distintas regiones del estado y promoción de la igualdad de oportunidades para la juventud chiapaneca.

La Escuela Preparatoria Bivalente ofrece una formación integral que combina el bachillerato general con una preparación técnica profesional, permitiendo que las y los estudiantes desarrollen competencias académicas y habilidades laborales en un mismo plan de estudios. Al concluir, las y los egresados reciben tanto su certificado de bachillerato como un diploma técnico en las áreas de Enfermería y Promotoría de la Salud.

La formación en estas especialidades representa una oportunidad para contribuir al bienestar de la población, así como a los servicios de salud y estilos de vida saludable de Tapachula.

La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial de Facebook Escuela de Enfermería Tapachula Oficial https://www.facebook.com/EscEnfermeriaEapachulaOficial?mibextid=ZbWKwL o solicitando información al número 962 135 2787.

Con esta acción, la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con el desarrollo académico de las y los jóvenes, impulsando estrategias que amplíen la matrícula escolar y fortalezcan las oportunidades de continuidad educativa.