Preparatoria gratuita y en línea para estudiantes

El representante en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Raúl Bonifaz, destacó la emisión de la convocatoria que se abrió para que las personas mexicanas, que estén dentro o fuera del territorio nacional, puedan terminar sus estudios del nivel preparatoria en línea y de forma gratuita.

Se trata del proyecto llamado Generación 84 de Prepa en Línea-SEP, a fin de fomentar la cobertura en materia educativa y que llegue a un 85 % como meta para 2030.

La convocatoria está abierta desde el pasado 15 de diciembre y permanecerá así hasta el próximo 7 de enero. Para las personas interesadas pueden conocer todos los detalles en el sitio: prepaenlinea.sep.gob.mx.

Duración

El proyecto contempla que la comunidad estudiantil pueda cursar 23 módulos, de forma individual cada uno durará cuatro semanas. Es decir, la preparatoria en línea se cursará en dos años y seis meses.

Previo a esto, de forma obligatoria, las personas deben de cursar un propedéutico que será del 12 al 21 de enero.

Quienes avancen en los procesos comenzarán con las actividades a partir del 2 de febrero de 2026; el módulo 1 concluirá el 1º de marzo de ese mismo año. Terminadas las etapas es que se emitirá el certificado electrónico.

Bonifaz comentó que estudiar de forma virtual ayudará a un número importante de personas, sobre todo, a quienes están fuera del país y tienen que trabajar.