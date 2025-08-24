Preparatoria número 1 pide diálogo ante disputa de terreno

La mañana de este sábado personal directivo de la Escuela Preparatoria número 1 de Tonalá se reunió con la delegación de gobierno, funcionarios del Ayuntamiento y elementos policiacos para dialogar con particulares sobre un terreno en disputa.

Cabe señalar, que la Preparatoria número 1 tiene la posesión de este terreno desde el 22 de abril 1974; en aquel tiempo iba a ser un Centro educativo de bachillerato con especialidad en agropecuaria por lo que fue destinado 10 hectáreas.

Conflicto

Sin embargo, está en proceso legal con las autoridades competentes, pero los dueños particulares están cercando con alambres delimitando que es de su propiedad.

La delegación del gobierno a través de Antonio Marroquín González, realiza la labor de mediación ante esta problemática, en coordinación con el Ayuntamiento.

Se les está pidiendo a los particulares, de manera respetuosa y a través del diálogo, que retiren sus alambres y esperen la sentencia de las autoridades competentes.