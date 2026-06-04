Presas superaron vida útil; Conagua al rescate

El Sistema de Presas del Alto Grijalva en Chiapas, ha superado su vida útil de 50 años, por lo que se está realizando un diagnóstico que permita determinar el monto de inversión necesario para recuperar la capacidad de almacenamiento y generación de electricidad, confirmó el director regional de la Conagua, Jorge Joaquín González Bezares.

El recién llegado a la dirección regional radicada en Chiapas, coincidió que desde 2008 se alertó sobre la urgencia de dragar la zona de cortinas y dar mantenimiento a las compuertas.

Sequía

El nuevo director regional explicó que “tras años de sequía importante, el almacenamiento en las presas es bajo, entre el 35 y 75 % de la capacidad de almacenamiento general”.

Por ello, se está verificando el funcionamiento de las compuertas, para hacer los desfogues técnicos planeados y con seguridad.

Asimismo, confirmó que se realiza un diagnóstico de las presas, las condiciones, y necesidades para generar el proyecto que permita la programación de inversiones para tener una infraestructura sana.

“El reto es el desasolve para mejorar el almacenamiento y tener mayor aprovechamiento de las presas”, puntualizó.

Contexto

Las presas más antiguas de la región son Malpaso, que tiene unos 60 años; La Angostura, 50 años; Presa Chicoasén (Manuel Moreno Torres), unos 46 y Peñitas, unos 35.

Estas cuatro presas fueron adaptadas con una capacidad conjunta de aproximadamente cuatro mil 800 MW, que son fundamentales para la generación de energía eléctrica, el control de inundaciones y el abastecimiento de agua en los estados de Chiapas y Tabasco.

Estas obras formaron parte del Plan Integral de Desarrollo del Río Grijalva, que es dirigido por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, integrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Sedena, Conagua, representantes de los estados.

Acciones

En 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el nuevo modelo de manejo del Sistema Hidrológico del Alto Grijalva, denominado Caudal Ecológico y de Protección Civil, buscando frenar las inundaciones en la planicie de Tabasco por el desfogue de las presas.