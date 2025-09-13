Presencia de reptiles en casas no debe causar pánico

En un estado como Chiapas con amplia biodiversidad es normal la presencia de serpientes y otros reptiles en domicilios, tal y como ha ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, fenómeno que de acuerdo al biólogo Jerónimo Domínguez es natural y responde a la búsqueda de refugio por parte de la fauna silvestre.

Subrayó que no sólo aparecen serpientes, sino también tlacuaches, mapaches, tejones, lagartijas, garrobos, iguanas e incluso cocodrilos en arroyos conectados con el río Grijalva.

El también director del centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre (Comaffas) en Chiapas, explicó que las lluvias obligan a estas especies a salir de sus refugios naturales y dirigirse a zonas urbanas en búsqueda de un lugar seguro.

Rescates

Mencionó que en los últimos cinco años es muy común el rescate de boas nativas, una especie de distribución natural en la región que cumple una función vital al combatir plagas de roedores.

“Al salir de espacios como cuevas, piedras o arroyos se encuentran que están rodeados de una zona urbana y tienen que buscar ahí donde refugiarse”, declaró el especialista.

Hizo un llamado a la población a no alarmarse, a valorar la fauna y a evitar tomar medidas por cuenta propia sin el conocimiento adecuado.

Recomendó reportar cualquier avistamiento a las autoridades competentes como el 911, Protección Civil o bomberos.

“No satanicemos a los animales. El que aparezca una serpiente en alguna casa no es que vaya a salir acompañada ni están en familias. Muchas veces tenemos ciertos mitos”, recalcó.