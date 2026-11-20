El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, realizó por primera vez el “Desfile Revolucionario de Preescolar”, un acontecimiento histórico que permitió integrar a la comunidad educativa en una celebración conjunta para conmemorar el 116º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Desde el presídium, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, presenció el paso de los contingentes escolares.

Civismo

De acuerdo con el programa, se registraron mil 92 participantes de 20 instituciones educativas distribuidos en 20 contingentes. Los 18 jardines de niños reunieron a mil 28 participantes y las dos secciones de preescolar de colegios a 64.

Las infancias mostraron su talento y entusiasmo con tablas rítmicas, bailes tradicionales y coreografías con aros, barriletes y sombrillas. Entre las presentaciones hubo estampas sobre los oficios de la región y el ferrocarril en la época revolucionaria.

Las niñas y los niños son parte activa del presente de Tapachula y serán protagonistas de su futuro productivo. Fomentar desde el preescolar el respeto, la responsabilidad y la participación en comunidad fortalece la formación cívica de las nuevas generaciones y sienta las bases para seguir consolidándose como la capital económica de Chiapas.

Junto al presidente municipal formaron parte del presídium José Antonio Hernández Flores, delegado de Gobierno de la Región Soconusco; y el general de brigada de Estado Mayor, Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, comandante de la 36.ª Zona Militar. También lo integraron la cuarta regidora, Bertha Moreno Espinosa; los titulares de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch García; y de Protección Civil Municipal, Herbert Schroeder Bejarano.

El presídium también contó con el secretario técnico, Miguel Velázquez, la secretaria particular de la Presidencia Municipal, Cynthia Mazariegos Orantes, y directivos de los planteles participantes.

El desfile contó con el apoyo de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Protección Civil Municipal y Tránsito del Estado, que colaboraron para que el recorrido se desarrollara de manera ordenada y segura.