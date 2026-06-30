Presenta 59 % del país desertificación

De acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el 59 % del territorio mexicano presenta algún grado de desertificación, mientras que el 32 % enfrenta condiciones severas o extremas.

Este panorama muestra que la degradación de la tierra no es un problema aislado, sino una amenaza extendida para la productividad, la disponibilidad de agua y la estabilidad de los territorios rurales.

A nivel internacional, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), hasta el 40 % de las tierras del planeta presentan algún grado de degradación.

Esto afecta directamente a cerca de la mitad de la humanidad y compromete la capacidad de los sistemas agrícolas para producir alimentos, conservar la biodiversidad y regular los recursos hídricos.

Factores

De acuerdo con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), la desertificación no es únicamente una cuestión ambiental, también es un desafío para la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la estabilidad de las comunidades rurales.

Durante décadas, investigadores han trabajado para comprender los procesos que degradan los suelos y desarrollar alternativas que permitan restaurarlos y protegerlos.

Avances

Hoy, ese conocimiento científico está ayudando a transformar la manera en que productores, técnicos y tomadores de decisiones enfrentan algunos de los retos más complejos de nuestro tiempo.

Desde el norte y centro de México hasta el sur-sureste y Centroamérica, el Cimmyt impulsa una red de clústers de agroinnovación que conecta territorios con desafíos compartidos relacionados con la salud del suelo, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y la adaptación al cambio climático.