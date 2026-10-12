Presenta aplicación móvil "Maya Mam" en Guatemala

Estudiantes y docentes de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas del Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), realizaron el lanzamiento oficial de la aplicación móvil "Maya Mam", creada en el Laboratorio de Desarrollo iOS de la institución.

Este hecho se dio en el marco de la visita que realizaron al Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Rigoberta Menchú", ubicado en la Aldea Taltimiche, Comitancillo, San Marcos; en la región occidental de Guatemala.

Lista para usar

En el evento informaron que ya se encuentra disponible en la App Store la citada aplicación, misma que puede ser instalada en dispositivos con iOS; de manera gratuita, sin fines de lucro y que posee un enfoque de herramienta educativa.

Durante esta visita dieron a conocer que la aplicación estuvo a cargo de los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas: Carlos Daniel Mejía Figueroa y Dilhan Jared Mora López; con el apoyo de los asesores externos; Luis Alfredo Aguilón Crisóstomo y Juan Ramón Andrés López, así como integrantes de la Comunidad Lingüística Mam y de la Academia de Lenguas Maya de Guatemala.

Al respecto, el coordinador del Laboratorio de Desarrollo iOS de la Unach, Christian Mauricio Castillo Estrada, explicó que el Diccionario Electrónico Maya Mam contempla el significado de más de 5 mil palabras, ejemplos, gramática, lingüística y experiencias lúdicas de aprendizaje, además del sistema de numeración Maya y la pronunciación de los números en dicha aplicación.

Cooperación

A su vez, la encargada de la Dirección de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Vanessa Benavides García, agradeció al Cónsul de Carrera del Consulado de México en Tecún Umán, Guatemala, de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, José Luis Alvarado Valenzuela, por su apoyo en las gestiones realizadas en el marco de la vinculación diplomática y de cooperación bilateral entre México y Guatemala.

Por su parte, el Cónsul Titular de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado Valenzuela, dijo que esta iniciativa contribuye al conocimiento y fortalecimiento de la lengua mam, que comparten Chiapas y el occidente de Guatemala.

Destacó que esta aplicación promueve la inclusión de los pueblos originarios al reconocer sus conocimientos y acercar su idioma a las nuevas generaciones, sobre todo con herramientas tecnológicas innovadoras.