Presenta asesor la biblioteca virtual gratuita Ko’jama

El asesor académico de la Subsecretaría de Planeación Educativa, Raúl Vázquez Espinosa, presentó la Biblioteca Intercultural Digital Ko’jama, que en lengua zoque alude a la fuerza vital del alma.

Se trata de un proyecto digital que resguarda documentos y libros sobre la cultura en Chiapas en un espacio virtual que reúne una cuidada selección de libros fundamentales para comprender las culturas en la entidad.

De manera gratuita, ingresando al portal electrónico con el mismo nombre: Ko´jama, se encuentran autores como: Jacinto Arias, Calixta Guiteras, Andrés Fabregas Puig, Juana Blanco, entre otras.

Dijo que esta biblioteca busca promover el acceso abierto al conocimiento intercultural, a través de una plataforma digital que reúne obras clave sobre las culturas originarias, los procesos históricos y las epistemologías alternativas de Chiapas y Mesoamérica.

Fomentar el pensamiento crítico y la reflexión intercultural y decolonial, abriendo espacios de diálogo entre las distintas formas de conocimiento académico, popular y comunitario.