Presenta Canirac dos iniciativas al Congreso

Con el objetivo de fortalecer la alianza entre el sector restaurantero y el Poder Legislativo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, Cristian Pérez Morales, encabezó este lunes una reunión de trabajo con la diputada Marcela Castillo Atristain, en la que se presentaron dos iniciativas diseñadas para impulsar la reactivación económica y garantizar la operación continua de los establecimientos en la entidad.

“El sector restaurantero siempre va a buscar tener esa alianza, esa comunicación directa y poner sobre la mesa las propuestas que tenemos, siempre en beneficio y pro del sector gastronómico”, declaró Pérez Morales al término de la reunión.

Venta de alcohol

La primera iniciativa busca establecer un descuento en el costo de las licencias de alcohol, con el fin de que el monto sea equitativo y proporcional al consumo y volumen de ventas de cada negocio, de acuerdo con su giro comercial.

“Que sea algo equivalente a la proporción de venta y también del objetivo del negocio”, explicó el presidente de Canirac.

La segunda propuesta tiene como objetivo ratificar la importancia del sector restaurantero como uno de los mayores generadores de empleo en el estado y a nivel nacional.

En este sentido, se planteó que los establecimientos puedan ser verificados, revisados y supervisados, pero no clausurados de manera inmediata. En caso de detectarse alguna irregularidad, se propone que se corrija en el momento y se realice una nueva revisión para constatar que la corrección fue efectiva, permitiendo así la continuidad de las operaciones.

Beneficios

“Esto beneficia a tres factores: el no golpear a la economía del estado, la generación de empleos y la economía que gira en torno a todos los comercios operando de manera continua”, destacó Pérez Morales.

Asimismo, señaló que cuando un negocio es clausurado y posteriormente reabre, no logra recuperar la misma dinámica o aceleración que mantenía antes de la pausa, lo que afecta tanto a los empresarios como a los trabajadores y consumidores.

El presidente de Canirac Chiapas subrayó la importancia de mantener una comunicación directa con el Congreso local para seguir trabajando en conjunto, en beneficio del sector gastronómico y la economía del estado. La diputada Marcela Castillo Atristain, por su parte, mostró disposición para analizar las propuestas y buscar mecanismos que permitan su viabilidad.