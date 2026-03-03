Presenta diputada La Tribuna es Tuya

La diputada Marcela Castillo presentó el programa “La Tribuna es Tuya”, un ejercicio de participación que llevará la réplica de la tribuna del Congreso a colonias, parques y mercados de la capital.

El objetivo es escuchar propuestas ciudadanas y convertirlas en iniciativas legislativas formales. “Porque la tribuna no pertenece al poder, pertenece al pueblo”, señaló.

Temas

En este marco, destacó que uno de los primeros temas que se impulsarán bajo este esquema será la construcción de una iniciativa para proteger el río Sabinal y lograr su declaratoria como Área Natural Protegida, incorporando las voces de la ciudadanía para fortalecer un decreto que garantice su conservación permanente.

El programa iniciará recorridos en distintas zonas de Tuxtla en las próximas semanas.