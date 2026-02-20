Presenta Ecosur IA para anonimizar documentos judiciales

Como parte del seminario “Despatriarcalizar la Inteligencia Artificial”, organizado por el Colegio de Frontera Sur (Ecosur), Mailén García, directora general de DataGénero, presentó AymurAI, una herramienta que ayuda a anonimizar y estructurar documentos jurídicos con la intención que hacer pública la información.

Esta Inteligencia Artificial (IA), indicó Mailén García, nació de dos preocupaciones principales. La primera relacionada a los bajos estándares de protección de datos personales que hay en Argentina, y la segunda sobre qué tanto se respetaba la ley de género en los procesos judiciales.

Sin embargo, ante el hecho de que el poder judicial es de los que menos hacen pública su información, decidieron realizar esta herramienta para anonimizar y estructuras estos documentos con mayor facilidad. La herramienta ya se usa en Argentina, Costa Rica y Chile.

Buscan que la información recabada se aloje en servidores públicos del estado, y no en servidores privados, sobre todo por la información sensible que contienen de víctimas.

Durante su exposición, Mailén García también señaló que, mientras que en países europeos existen reglamentos y marcos de protección de datos para evitar que las plataformas usen la información de sus usuarios, los habitantes de América Latina siguen desprotegidos por una falta de regulación en las plataformas digitales.

También sostuvo que los modelos tecnológicos más capitalistas causan afectaciones en el ambiente. Al respecto mencionó la batalla que se ejerce hoy día en Paraguay por extraer su energía para posteriormente usarla en centros de almacenamiento de información.