Presenta Emilio Gómez Caminos del Agua

La obra “Caminos del agua”, escrita en español y tsotsil, fue presentado en San Cristóbal de Las Casas.

Son dos historias que desde que las pensé estaban diseñadas para niños y niñas. Soy profesor y siempre fomentaba la lectura a través de los libros”, dijo el autor Emilio Gómez.

Es su cuarto texto

En entrevista manifestó que este es el cuarto libro infantil que expone y siempre los ha hecho en tsostil, acompañado por personas que lo apoyan en la traducción.

“Mi mundo siempre ha estado centrado en la niñez desde que era joven. Me dedico a los títeres y escribo canciones infantiles”.

“Uno habla sobre una metáfora para acercarte a la belleza del agua que no tiene color, sabor ni sonido, sino que suena de acuerdo con lo que choque. Es una metáfora”.

El otro cuento “es la historia de un perrito que se extravía de su dueño, un indígena chamula que vende flores. El perrito me encuentra a mí de niño y tengo una aventura porque me lo quieren comprar y yo quería tener dinero. Tengo la fortuna de que me lo compre una señora y el perrito se pone muy feliz por irse con ella”.

Señaló que “al otro día regresa y lo vuelvo a vender con otro señor; regresó como cinco o seis veces. Yo le había puesto capulina y al final su verdadero nombre es viruta porque encuentra a su verdadero dueño y se van justos”.

Entre risas, agregó: “realmente me pasó en la vida real. Yo me encontré un perrito cuando era niño y tuve la oportunidad de venderlo como cuatro veces. Me sacó de pobre cuatro veces el perrito”.