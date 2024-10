Presenta ERA segundo bloque de su gabinete

Desde Tapachula, la capital económica de Chiapas, el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer otra parte importante de su gabinete en materia de turismo, educación, transparencia y desarrollo fronterizo.

En conferencia de prensa, anunció la creación de la Secretaría de la Frontera Sur y designó como su titular a María Amalia Toriello Elorza, quien atenderá no solamente los programas del polo de desarrollo, sino también todo lo relacionado con el fenómeno de la movilidad humana.

Asimismo, designó en las Secretarías de Turismo a María Eugenia Culebro Pérez; en Honestidad y Función Pública, Ana Laura Romero Basurto; en Salud, Omar Gómez Cruz; en la Oficialía Mayor, Viridiana Figueroa García; en Educación, Roger de León Mandujano Ayala; coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos, Juan Carlos Gómez Aranda; y director del Instituto de Comunicación Social, José Luis Sánchez.

Asimismo, informó que Segundo Guillén será el coordinador ejecutivo de Turismo; Andrés Sánchez de León, subsecretario de Desarrollo Turístico; y Zita Morales Cervantes, subsecretaria de Promoción Turística; Rafael Ruiz Morales, subsecretario de Caminos e Infraestructura Hidráulica.

Durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del alcalde de la ciudad, Yamil Melgar Bravo, Ramírez Aguilar afirmó que su gobierno se regirá bajo el principio del humanismo que transforma, el bienestar y el desarrollo integral del estado.

Aseguró que el combate a la pobreza y al analfabetismo serán dos prioridades, a su vez convocó a quienes serán sus colaboradores a partir del 8 de diciembre a “conducirse con honestidad y transparencia”.

Insistió en que no tiene compromisos con nadie, por lo cual “no vamos a crear ninguna red de complicidades con los servidores públicos; quienes me acompañan tienen principios y convicciones y les pido que trabajen por lo más pobres”, estableciendo además que el gran reto de Chiapas es el combate al analfabetismo

Equilibrio

Asimismo dijo que los nombramientos reflejan un equilibrio entre experiencia y juventud, con el compromiso de cada funcionario de trabajar con transparencia, honestidad y dedicación para la construcción de un Chiapas más equitativo y próspero.

En relación a la creación del Polo de Desarrollo de la Frontera Sur, Ramírez Aguilar mencionó que será presentado en su oportunidad el programa integral y de inversiones con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También señaló que ya se trabaja en la elaboración de un plan de seguridad para restablecer la paz en la entidad, así como para atender el fenómeno migratorio que se registra en esta región.

Esta es la primera ocasión que un gobernador electo anuncia en Tapachula a parte de su gabinete, informó que otras designaciones se harán en diferentes regiones del estado.

Rafael Ruiz Morales

Subsecretario de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Ingeniero por la UNAM. Licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico Regional de Oaxaca. Catedrático en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Subgerente regional de operaciones en Diconsa; vicepresidente de Canaco Tuxtla Gutiérrez; presidente de Canaco en Comitán. Alcalde municipal del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. Asesor político en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas. Coordinador en diversas campañas políticas a nivel estatal y municipal.

Zita Morales Cervantes

Subsecretaria de Promoción Turística

Empresaria con amplia experiencia en contabilidad, recursos humanos, gestión de proyectos y desarrollo empresarial. Fundadora de múltiples iniciativas sostenibles. Se formó en la Escuela Superior de Ciencias Sociales y curso diversos diplomados. Se ha desempeñado en diversos cargos gerenciales, supervisora y fundadora de la agencia de viajes Cacao Travel y embajadora Roatan Green Hill Investments.

Viridiana Figueroa García

Oficial Mayor

Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Secretaria de Equidad y Género del Ayuntamiento Municipal (2012-2015). Segunda regidora en la Administración (2018-2021). Diputada local en la Sexagésima Sexta Legislatura por el Distrito XVIII.

Segundo Guillén Gordillo

Coordinador General Ejecutivo de la Secretaría de Turismo

Abogado con posgrados en negocios, comercio exterior y administración pública. Secretario de Economía y Turismo, director de Proyectos Estratégicos en Comitán y director de Vinculación e Innovación en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en la región Meseta Comiteca. Director general del Grupo Empresarial Guigor Hoteles

Omar Gómez Cruz

Secretario de Salud.

Médico Cirujano por la UNAM; con especialidad en Cirugía General en el hospital de especialidades “Manuel Ávila Camacho” del IMSS. Subespecialidad en Oncología Quirúrgica en el Centro Médico Nacional “La Raza”. Maestría en Administración de Instituciones de Salud en la Universidad IEU. Más de 30 años de experiencia. Director del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” en Tapachula durante diez años. Autor de diversos artículos sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer y ha propuesto la creación de un centro estatal para el tratamiento oncológico en Chiapas.

Ana Laura Romero Basurto

Secretaria de la Honestidad y Función Pública

Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad del Sur. Especialidad en Programador de Computadoras. Presidenta municipal de Jiquipilas. Diputada local. En su gestión, ha liderado iniciativas significativas, como la implementación del Sistema Anticorrupción en el estado y la dirección del Archivo Judicial del Poder Judicial de Chiapas. Su experiencia también abarca funciones en la Oficina Central Nacional de Interpol México, donde contribuyó en áreas operativas y jurídicas.

Roger Adrián Mandujano Ayala

Secretario de Educación

Licenciado en Psicología y en Derecho. Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Maestrías en Derecho Electoral, en Marketing Digital y Redes Sociales, en Desarrollo Organizacional y Humano, y en Derecho por la UNAM. Master en Psicoanálisis: clínica del sujeto y lazo social. Coordinador de asesores de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y Coordinador de asesores de la Presidencia de esta misma institución. Docente en nivel maestria y licenciatura.

María Amalia Guadalupe Toriello Elorza

Secretaria De La Frontera Sur

Más de 30 años de experiencia en administración, finanzas y dirección empresarial. Doctorado en Gestión para el Desarrollo por la Unach. Maestría en Finanzas también por la Unach. Fundadora y creadora de la Ruta del Café (1994). Regidora del H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula (2005-2007). Socia fundadora del Patronato de la Facultad de Negocios de la Unach y presidenta de la Fundación Museo del Café, A.C.

Juan Carlos Gómez Aranda

Coordinador de Asesores del titular del Ejecutivo.

Político originario de Comitán de Domínguez; estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con especialidades en Asuntos Públicos realizados en Madrid, Desarrollo Regional y Cohesión Social en la Unión Europea y Comunicación Política Digital en Washington, D.C.

Diputado federal durante la LVII Legislatura, presidente de la Comisión de la Frontera Sur; fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión. En 1995 participó en los diálogos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que condujeron a la firma de los acuerdos de paz entre el grupo armado y el gobierno federal. Secretario particular del titular de Agricultura y Recursos Hidráulicos y del secretario de Comercio. Coordinador de los Diálogos por la Transformación de Chiapas durante la campaña del actual gobernador electo. Responsable de la realización del Plan de Gobierno Chiapas Transformador 2024-2030.

José Luis Sánchez García

Director del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Insurgentes. Regidor del municipio de Palenque (2007-2009). Conductor de noticiero (2009-2012). Productor audiovisual. Asesor de comunicación en el Senado de la República.

María Eugenia Culebro Pérez

Secretaria De Turismo

Empresaria. Egresada del Tecnológico de Monterrey, campus Chiapas. Especialidad en Mercadotecnia y Logística en la University of International Business and Economics (UIBE) en Beijing, China. Diplomado en Negocios, Educación y Emprendimiento en la University of Massachusetts, Boston. Administradora en un hotel de una cadena hotelera chiapaneca (desde 2015). Fundadora de Parachicos Viajeros, agencia de viajes certificada en parques de diversiones y agente de viajes certificada por The Disney Collage of Knowledge y Universal Studios.

Andrés Sánchez De León

Subsecretario de Desarrollo Turístico

Egresado de la UNAM, obtuvo las licenciaturas en Derecho y Derecho Burocrático en la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Sindicales. Grado doctoral por la Universidad Complutense. Secretario Técnico de los Diputados del Sector Popular durante la LX Legislatura. Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales junto al entonces senador Eduardo Ramírez Aguilar.