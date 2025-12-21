Presenta escritor turulo libro El Tálamo

Con el título El Tálamo, el escritor tonalteco Sergio Palma presentó su libro en el cual narra las diversas formas de vivir la realidad con obstáculos que, con dedicación se superan todo tipo de problemas, argumentó.

La presentación del texto se desarrolló la noche del viernes en las instalaciones de la logia masónica José María Calzada, en la ciudad de Tonalá.

Ante la presencia de familiares y amigos el escritor habló de diversos cuentos que vienen plasmados en su libro, en donde, además, toca temas como la pesca y la cultura.

Otros escritores

Dijo que México es un país de grandes escritores y cada uno de ellos han escrito libros de diversos temas de gran importancia, en donde se dan a conocer las historias de la vida cotidiana.

Por su parte, un grupo de personas en voz de la Cronista de la ciudad de Tonalá, Sofía Mireles Gavito, dijeron que el municipio es cuna de escritores y de poetas, por lo que el lugar también se destaca por esta vía, asimismo felicitó a Sergio Palma por la obra mostrada al pueblo tonalteco.