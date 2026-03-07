Presenta Fanny López Informe de actividades

Al presentar su Primer Informe de actividades ante el Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), la rectora Fanny López Jiménez, destacó avances históricos que fortalecen la vida institucional y sustentan la expansión académica, entre ellos la consolidación de su plena autonomía constitucional.

Durante este acto solemne, López Jiménez agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el firme respaldo brindado para lograr la autonomía universitaria y su decidido apoyo para consolidar la misión educativa y el bienestar de las y los estudiantes.

Estabilidad financiera y laboral

Durante el primer año de la gestión 2025-2029, la universidad mantuvo estabilidad financiera y laboral, con el ejercicio responsable y transparente de más de 684 millones de pesos, la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Empleados Administrativos (Seaunicach), después de cinco años de falta de acuerdos, así como incrementos salariales para el personal académico y administrativo, informó la rectora ante el pleno del Consejo Universitario.

En presencia de los representantes de la comunidad universitaria, detalló que, en el ámbito académico, la institución alcanzó un máximo histórico con una matrícula de más de 10 mil estudiantes, fortaleció la investigación con un incremento del 27 % de docentes en el SNII y 28 Cuerpos Académicos consolidados, además de que se gestionaron recursos para infraestructura y equipamiento educativo por más de 50 millones de pesos.

Asimismo, destacó el impacto social de la universidad mediante su participación en el programa de alfabetización “Chiapas Puede”; la realización de más de 28 mil servicios de salud a población vulnerable; y vinculación con instituciones públicas, privadas y académicas, a través de 42 convenios.

Cultura, diversidad e inclusión

Fanny López detalló la realización de 84 actividades culturales, publicación de 36 libros, atención a 638 estudiantes de pueblos originarios y la realización del Primer Festival de las Lenguas.

Asimismo, anunció una serie de proyectos a futuro, entre los que sobresalen: construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos; la transformación de la sede Venustiano Carranza en la nueva Facultad de Ciencias de la Salud y tres nuevas sedes en Berriozábal, Las Rosas y Suchiate.