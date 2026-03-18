Presenta FGE obra “El Silencio Hace la Noche”

El Tecnológico Nacional de México, Campus Cintalapa (TecNM-Cintalapa), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), llevaron a cabo la presentación de la obra teatral “El Silencio Hace la Noche”, una impactante puesta en escena que conmovió profundamente a la comunidad estudiantil y asistentes, al abordar una de las problemáticas más sensibles de la sociedad: la trata de personas.

A través de cada escena, la obra transmitió un mensaje claro y contundente sobre la importancia de la información, la prevención y la acción oportuna como herramientas fundamentales para salvar vidas y proteger a la ciudadanía. La experiencia artística no solo sensibilizó al público, sino que también invitó a la reflexión colectiva sobre el papel que cada persona desempeña en la construcción de una sociedad más segura.

En el marco de las acciones de prevención de la violencia que promueve el gobernador Eduardo Ramírez en las universidades públicas y privadas del estado de Chiapas; contando con el respaldo del fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán, a quien se le expresó un profundo agradecimiento por su visita y su valioso apoyo a estas iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo.

Cabe destacar que al evento asistieron 281 personas, de las cuales 118 fueron mujeres y 163 hombres, lo que refleja el interés y la participación activa de la comunidad.