Presenta FGE Tarjeta Azul a diversos sectores

En el marco del Plan Estratégico Prevenir para el Buen Vivir, la Fiscalía de Distrito Altos, en coordinación con el Sistema DIF de Teopisca, llevó a cabo la presentación de la tarjeta azul en el parque San Sebastián del municipio, donde se contó con la presencia de la presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, Guadalupe Gómez Casanova.

Se explicó el funcionamiento y el uso del código QR incorporado en la tarjeta, que permite realizar denuncias anónimas de manera ágil y segura. Esta herramienta fue dirigida a integrantes de los sectores transportista, comercial y hotelero.

Mecanismo de denuncia

Como parte de las actividades, se entregaron tarjetas azules a representantes de los sectores comercial y transportista; además, se colocaron calcomanías en unidades del transporte público para promover la difusión de este mecanismo de denuncia.

Por último, las autoridades efectuaron un recorrido por los módulos informativos instalados por la Fiscalía, el Centro LIBRE para las Mujeres, el Sistema DIF Municipal, Protección Civil Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Equidad de Género, donde se brindó información sobre los programas y servicios de prevención dirigidos a la población.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con las y los chiapanecos de promover la prevención.