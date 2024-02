Presenta Ibarra ópera prima “Gotas de adelfa”

Ilse Margarita Ibarra Baumann (escritora) presentó su ópera prima, “Gotas de adelfa”, frente a un auditorio lleno dentro de las instalaciones del Museo del Café.

Acompañada de los escritores Balam Rodrigo y César Trujillo, hicieron una profundización del ejemplar. Una obra de la trasversalidad en la vida de Margarita.

La autora expresó su gusto por los libros hasta una edad tardía: los 18 años. Después, durante su embarazo, leía constantemente debido a que tenía que estar en cama, lo que fue impulsado gracias a la amplia biblioteca de su hermana Carmen Pariente.

“Lo primero que escribí fue la vida de mi mamá. Pero yo sabía que no me iba a salir bien. Entonces, me fui primero a la Unicach. Había talleres con Héctor Cortés. Cuando llegué, me inscribí, dije que leía a Ángeles Mastreta e Isabel Allende, y se burlaban de mí”, expresó.

Ibarra manifestó su tortura constante por participar en el taller al que había ingresado debido a las correcciones. Luego se inscribió en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas.

“En la universidad no aprendes a escribir (…) Carlos Fuente retomaba a Alfonso Reyes, al expresar que el 10 por ciento de lo que escribimos es inspiración y el 90 por ciento es trabajo, literario y autocrítico”, señaló.

La escritora explicó el significado de utilizar a las adelfas (flores también conocidas como trinitaria), debido a una historia de Napoleón, en la cual tras una victoria deciden colocar unas liebres en varas; las cuales representaban un riesgo letal.

“El personaje de Margarita soy yo, a veces mi hermana o mi mamá. No es nadie en especial, tiene rostro… y ese se lo tendrá que poner el lector”, detalló.

Balam Rodrigo, destacado escritor y ganador del Premio Aguascalientes (galardón más importante en la poesía del país), destacó la destreza en la prosa por parte de la escritora. Así como el manejo de los olores, experiencias temporales y desafíos que atraviesa Margarita.

Rodrigo destacó el esfuerzo por seguir impulsando la voz literata de las mujeres, quienes desde una visión bien lograda han llegado a generar nuevas visiones narrativas.

“Es la primera vez que en una presentación de libros concurren tantas personas. Han existido presentaciones de concursos y apenas somos unas docenas. Es interesante llevar la literatura a otros públicos”, señaló.

Por su parte, César Trujillo, escritor y director de Publicaciones del Consejo para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), destacó el curioso nombre del libro: “Al ser la adelfa, una flor hermosa, pero letal”.

“Nos muestra sus pasiones, encontramos a Sartre y Dostoyevsky. Ella se atreve a trabajar en algo arriesgado, escribir en primera persona”, explicó.