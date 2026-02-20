Presenta Juan Villoro su libro “No soy un robot”

El escritor Juan Villoro presentó su libro “No soy un Robot”, ante los presentes en el auditorio “Manuel José de Rojas”, de la Facultad de Derecho, Campus III, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en San Cristóbal de Las Casas.

El autor indicó que la obra está escrita como testigo de este fenómeno, el cual se ha encontrado dentro de su círculo familiar y social, a través de las actividades cotidianas y otras más, considerando que “pertenecemos a la primera generación de la humanidad que tiene que demostrar que todavía es humana”.

Quién mejor nos conoce es nuestro teléfono celular, afirmó el reconocido sociólogo y escritor, al referirse a la gran cantidad de datos que estos aparatos inteligentes tienen de las personas, a través de la enajenación feliz que producen con los contenidos que ponen frente a nosotros.

Explicó que es muy interesante saber que la tecnología, en especial la Inteligencia Artificial (IA), nos afecta como persona y como sociedad, pero si algo ha caracterizado a la humanidad es esa posibilidad creativa, que, desde el dolor o la felicidad, desde lo positivo o lo negativo, nos permite crear y expresarnos, algo que es y debe ser una alternativa a nuestra dependencia de los aparatos tecnológicos.

La tecnología llegó para quedarse

Al respecto, el investigador y computólogo, Carlos Coello Coello, comentó que estas tecnologías han llegado para quedarse, nos guste o no, pero la forma en que las usemos y las hagamos parte de nuestro entorno es lo que verdaderamente importa.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que aún con el avance tecnológico, en especial de la IA, las personas tienen la obligación de reflexionar acerca de esta nueva realidad, por lo que contar con voces como la de Juan Villoro y Carlos Coello, para dar un norte y referencia en este mundo que cambia tan aceleradamente es todo un privilegio.

Juan Villoro, es uno de los intelectuales más completos y polifacéticos de la lengua española; se ha desempeñado como escritor, periodista, traductor y sociólogo de formación, ha logrado lo que pocos: transitar con elegancia entre la alta cultura académica y las pasiones populares, como el fútbol y el rock.

En este evento se contó con la participación del secretario académico, Florentino Pérez Pérez; como moderadora la docente e investigadora de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas Aplicadas, Yojana Carreón Herrera, siendo acompañados por el director de la Facultad de Derecho, Ballardo Eduardo Molina Hernández.