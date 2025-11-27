Presenta Leonardo Padura obra en Unach

El escritor Leonardo Padura presentó su más reciente libro “Morir en la arena”, en el Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

En esta presentación, Padura Fuentes compartió algunos de los hechos que contribuyeron a concretar la trama de la citada novela, donde retrata las carencias enfrentadas por los ciudadanos cubanos desde el punto de vista de una persona jubilada y lo que ello desencadena.

Refirió que su obra no se concentra solamente en su país pues, “como dijo don Miguel de Unamuno, hace algo así como 100 años, en el arte debemos hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circuncido y limitado lo eterno; por lo que he intentado verla desde la perspectiva de lo más universal que nos reúne, nos caracteriza, nos homogeneiza a todos, que es la condición humana”, apuntó.

Al dar la bienvenida al reconocido autor cubano, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que el trabajo de este prolífico escritor invita a cuestionar y a pensar críticamente, no solamente sobre la vida en la isla, que él toma como referencia a su vida; sino en el mundo que nos rodea.

En esta presentación se contó con la participación de las académicas Tania Ramos y Yadira Rojas, con la moderación de María Fernández Serrán, quienes desde su visión personal retomaron los pormenores de este libro que es una crónica de la decadencia y la grave crisis actual en Cuba.

También durante su visita a la Unach, Leonardo Padura dictó una Master Class a estudiantes de distintas instituciones de educación superior, que se interesan en la creación de obras literarias, donde compartió sus motivaciones, intereses, inspiraciones y forma de trabajo para escribir.