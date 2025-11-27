Presenta Llaven Abarca Atlas del Feminicidio

Durante una reunión de seguimiento de la Agenda de las Mujeres, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, presentó el Atlas de Feminicidio, una página que permitirá dar a conocer de manera transparente los casos de feminicidio y datos de interés público al respecto.

Junto a su esposa, Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al lado de la gente”; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Marian Vázquez González; la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Floralma Gómez Sántiz, así como a diputadas del Congreso del Estado, Llaven Abarca reiteró su compromiso de consolidar una Fiscalía de puertas abiertas.

Fortalecen prevención

“Esta Fiscalía está alineada con la política pública del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer la confianza en las instituciones. Esta plataforma es ejemplo de esto. No vamos a ocultar cifras ni a engañar al pueblo de Chiapas, y mucho menos a invisibilizar un problema; por el contrario, lo estamos visibilizando para atenderlo y resolverlo con responsabilidad”, expresó.

A su vez, Guadalupe Gómez resaltó que desde el Voluntariado trabajan para fortalecer la prevención, disminuir los índices de violencia y contribuir a que no continúen en aumento los casos de feminicidio. Señaló que se busca establecer un calendario de actividades que permita a las diversas Fiscalías acercar información y herramientas tanto a adolescentes como a madres y padres de familia en centros escolares.

La secretaria Marian Vázquez indicó que con base en la información que se maneja en el Atlas, desde la Semuigen se creará un mecanismo, un protocolo y material de difusión para trabajar con la sociedad en el tema del fomento a la denuncia y a la prevención, sobre todo, en los puntos donde existe mayor índice delictivo.