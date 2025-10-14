﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Presenta Moreno Guillén libro en evento universitario

Octubre 14 del 2025
Presente Poder Judicial en la Feria Internacional del Libro de la Unach 2025. Cortesía
Presente Poder Judicial en la Feria Internacional del Libro de la Unach 2025. Cortesía

Atendiendo a la invitación realizada por la máxima casa de estudios en Chiapas, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, participó como moderador en la presentación del libro “Tribunal incómodo: las reacciones (Backlash) a las sentencias de un tribunal constitucional”, en el marco de la XII Feria Internacional del Libro Unach 2025.

Análisis y reflexión

Este acto fue un espacio de análisis y reflexión en torno a este libro que aborda las reacciones de diversas índoles que tiene la sociedad en general, especialmente a través de medios de comunicación y redes sociales, sobre las resoluciones del Tribunal Electoral, centrándose en los casos más emblemáticos.

Desde su función como moderador, el magistrado Moreno Guillén destacó que estas actividades impulsan y fortalecen en la sociedad una cultura jurídica, que fomenta el diálogo analítico y el reconocimiento de la importante función de las instituciones de justicia.

En la presentación se contó con la destacada presencia de la coordinadora de la obra, Alejandra Tello Mendoza, y de los coautores Oswaldo Chacón Rojas y Cristian Iván Gutiérrez Sánchez, quienes compartieron su visión y enfoque en los temas que requieren una mirada más profunda desde el ámbito jurídico y académico.

﻿