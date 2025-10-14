Presenta Moreno Guillén libro en evento universitario

Atendiendo a la invitación realizada por la máxima casa de estudios en Chiapas, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, participó como moderador en la presentación del libro “Tribunal incómodo: las reacciones (Backlash) a las sentencias de un tribunal constitucional”, en el marco de la XII Feria Internacional del Libro Unach 2025.

Análisis y reflexión

Este acto fue un espacio de análisis y reflexión en torno a este libro que aborda las reacciones de diversas índoles que tiene la sociedad en general, especialmente a través de medios de comunicación y redes sociales, sobre las resoluciones del Tribunal Electoral, centrándose en los casos más emblemáticos.

Desde su función como moderador, el magistrado Moreno Guillén destacó que estas actividades impulsan y fortalecen en la sociedad una cultura jurídica, que fomenta el diálogo analítico y el reconocimiento de la importante función de las instituciones de justicia.

En la presentación se contó con la destacada presencia de la coordinadora de la obra, Alejandra Tello Mendoza, y de los coautores Oswaldo Chacón Rojas y Cristian Iván Gutiérrez Sánchez, quienes compartieron su visión y enfoque en los temas que requieren una mirada más profunda desde el ámbito jurídico y académico.