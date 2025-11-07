Presenta PC denuncia por incendio en Plan de Ayala

La Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Ambiental de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes por un incendio presuntamente provocado en la colonia Plan de Ayala, el pasado martes.

El incendio, atendido por el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de esta Secretaría, en colaboración con Protección Civil municipal y el Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, se registró en un terreno baldío; de acuerdo con los primeros indicios, este fue intencional.

Respuesta ante el fenómeno

Cabe precisar que ante el reporte del siniestro se realizaron las labores de combate y control del incendio, logrando sofocar el fuego exitosamente y evitando su propagación hacia viviendas y áreas colindantes, con lo cual se protegió la integridad de las personas y se mitigaron daños al entorno.

Derivado de lo anterior y en estricto cumplimiento de la ley, la dependencia interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Ambiental de la FGE, con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

El gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ha sido enfático en señalar que no se tolerarán actos que pongan en riesgo la seguridad de las personas ni el equilibrio ambiental.

Exhorto

En ese sentido, la Secretaría de Protección Civil reitera el llamado a la ciudadanía a evitar toda acción que pueda generar incendios, ya que estos no solo dañan el medio ambiente, sino que también ponen en peligro la vida y el patrimonio de las familias chiapanecas.

Asimismo, se exhorta a la población a reportar de inmediato cualquier quema o actividad sospechosa al número de emergencias 9-1-1, o a través de los canales oficiales de Protección Civil, con el fin de actuar de manera oportuna y prevenir situaciones que puedan escalar a emergencias mayores.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la protección de la vida humana y la salvaguarda de los bienes de la población, en seguimiento a las políticas humanistas y de responsabilidad social impulsadas por el mandatario estatal para construir un Chiapas más seguro, resiliente y solidario.