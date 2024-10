Presenta Ruperta Bautista su libro “Ixbalam-Ek’”

La escritora tsotsil, Ruperta Bautista, primera mujer de pueblos originarios que escribe una novela, consideró que el Premio de Literaturas Indígenas de América 2024 que recibió recientemente, puede contribuir a “abrir el camino a otras mujeres para publicar” en su lengua materna.

“El premio está reconociendo el trabajo de mujeres y hombres de pueblos originarios no sólo de México sino de América Latina y por ello es muy importante”, dijo al ser entrevistada al final de la presentación de su libro “Ixbalam-ek’” (estrella jaguar), con el que obtuvo el galardón.

“Es un premio que no esperaba, fue una sorpresa. El libro es sobre la muerte. Lo enfoco a los dos tipos de muerte que concibo: la muerte natural por la que todo mundo vamos a pasar y la que considero que no es natural, sino impuesta, violenta”, comentó.

Abundó: “Esto es lo que abordo y particularmente en el caso de mujeres que yo considero que no ha llegado el momento de su muerte, pero por alguna razón murieron, por ejemplo, como en el desplazamiento interno cuyas condiciones son hostiles y no tienen condiciones para asistir al médico y mueren. Esa no es una muerte natural porque mueren por la situación en la que viven”.

Originaria del municipio de Huixtán, Bautista expresó que “para una mujer de pueblos originarios hay muchas dificultades para realizar cualquier tipo de actividad. De por sí para una mujer indígena -yo uso la palabra mujer de pueblos originarios-, es difícil, pero no imposible. Uno tiene que hacer todo lo posible de plantearse los objetivos”.

El escritor Alejandro Aldana, quien participó en la presentación de la obra el fin de semana en el Museo de San Cristóbal (Musac), que dirige el también creador Emilio Gómez Ozuna, opinó que “la literatura escrita desde la mirada de los pueblos originarios de Chiapas está viviendo un momento de esplendor”.

Señaló que “Ixbalam-ek’”, la primera novela de Ruperta aparecida en 2023, es un texto “incuestionable; por un lado se constituye como la primera novela en la literatura en lenguas originarias escrita por una mujer, y por otro, tenemos una exploración del mundo maya desde sus épocas de esplendor”.