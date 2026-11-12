Presenta Unach microcredenciales ante sectores

Con una oferta de 50 microcredenciales en Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad, sustentabilidad, emprendimiento y habilidades blandas, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó este 11 de noviembre la estrategia Unach Vital, ante representantes de empresas, industrias y sectores productivos de la capital del país.

Modificación de las industrias

Durante el encuentro, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que la transformación tecnológica y económica está modificando aceleradamente las industrias, los negocios y las profesiones, por lo que las universidades deben responder a las nuevas necesidades de formación del talento.

Ante los representantes empresariales, Chacón Rojas convocó a conocer el catálogo de microcredenciales y establecer mecanismos de colaboración para atender los requerimientos de capacitación de sus organizaciones.

“Hay algo que no puede quedarse atrás, a riesgo de dejar de ser competitivos: el talento; la pregunta ya no debe ser cuánto sabemos, sino qué somos capaces de hacer con lo que sabemos”, expresó.

Niveles

Explicó que Unach Vital está organizada en tres niveles progresivos: Explora, Desarrolla y Transforma; está dirigida a estudiantes, egresadas y egresados, docentes, personal universitario, tomadores de decisiones y empresas, mediante opciones de actualización profesional y desarrollo de competencias con respaldo de la institución.

La propuesta también contempla rutas de capacitación diseñadas de acuerdo con las necesidades de las organizaciones, con credenciales digitales verificables, particularmente en áreas estratégicas para la transformación digital y la innovación.

Esta iniciativa se complementa con la alianza establecida entre la Unach y el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, a través de Oakwise Consulting, para ofrecer microcredenciales en Diplomacia Tecnológica mediante 50 mil licencias gratuitas, destacando que fue la primera institución de educación superior mexicana en concretar esta colaboración.