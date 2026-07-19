Presenta Valtierra dos libros en SCLC

La agencia de fotografía Cuartoscuro pretende hacer un número de su revista trimestral con fotógrafos chiapanecos sobre el movimiento zapatista, desde que empezó en 1994 y todo lo que ha ocurrido, informó su director, Pedro Valtierra.

Contexto chiapaneco

“Lo que más se conoce de Chiapas es de los fotógrafos que vinieron y no el punto de vista de los chiapanecos sobre este movimiento y ese es un tema que queremos sacar”, agregó el fotógrafo.

“Debe de haber una revista y es importante su visión, cómo vieron los chiapanecos el movimiento y cómo lo han visto después; esa es una manera de ayudar”, dijo.

Dos textos

Valtierra, quien estuvo antes en los festejos de los 50 años de Cuarto Poder, llegó a San Cristóbal para presentar la tarde del viernes, sus libros de fotografías titulados Sin miedo a la luz y Nicaragua: la revolución sandinista.

Ante unas 40 personas que asistieron a La Enseñanza, Casa de la Ciudad, dijo que “soy fotógrafo afortunado, que me gusta la calle. Siempre me han apasionado todos los temas, pero desde el inicio, lo que quería era la calle; me apasionaba”.

“Me gustan todos los temas. Chiapas, por ejemplo, es el estado que más he retratado. Desde 1978 en el diario Uno más Uno vine muchas veces. Cinco o seis veces al año veníamos a quedarnos dos o tres semana”.