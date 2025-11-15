Presentan 13a edición del Festival Nacional Joyonaqué

Con la participación de más de 150 músicos conformados en 17 grupos e invitados especiales provenientes de la Ciudad de México y Veracruz, además de visitantes de la región zoque y estudiantes de diversas escuelas invitadas, se realizará la edición número 13 del Festival Nacional Joyonaqué, que busca promover y realzar la cultura zoque así como fomentar el turismo.

Roberto Hernández Soto, director de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), institución que organiza este evento, dijo que se realizará del 17 al 23 de noviembre, con actividades todos los días en diferentes horarios.

Una comunidad inclusiva

Destacó que como universidad atienden el tema de la interculturalidad, si bien todas las actividades se trabajan en español han comenzado a implementar el zoque, en señalética, eventos, cursos, considerando que se ubica en la región zoque.

Las actividades se realizarán en Tuxtla Gutiérrez, en el parque Bicentenario, parque Jardín de la Marimba, parque 5 de Mayo, en la rectoría Bicentenario, en el Centro Cultural Universitario y en Ciudad Universitaria; así como eventos en Berriozábal.

El programa completo se puede consultar en la página web de la universidad, en redes sociales y en las sedes y facultades; todos los eventos son gratuitos.

Inversión

Para este festival se requirió una inversión aproximada de un millón de pesos, los recursos se financiaron a través de la Secretaría de Cultura, mediante un concurso por fondo federales y el gobierno estatal permitió usar el escenario del festival El Mequé.

Algunos de los elementos que se mostrarán son la danza del Calalá de Suchiapa, la elaboración de los ramilletes, banda sinfónica, música de tambor y carrizo, marimba, jazz, lectura, banda sinfónica, ballet folclórico, proyección de películas, rondallas.