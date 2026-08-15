Presentan 2da edición de la Carrera Ocelote

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu), presentó ante los medios de comunicación la “2ª Carrera Ocelote con Causa”, que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre de 2026, en la capital chiapaneca.

Durante la presentación, la titular de la Siresu, Mónica Guillén Sánchez, señaló que, en esta segunda edición, lo recaudado será destinado al Ballet Folclórico Universitario, que este año celebra su 50 aniversario, al ser una agrupación que nació prácticamente a la par de la universidad.

Acompañada por la directora de Integración Universitaria, Ana Leybi Zuarth Tetumo y del encargado del Departamento de Deportes, Ernesto Treviño Martínez, puntualizó que la carrera contempla las categorías: libre, comunidad universitaria, infantil y personas con discapacidad.

En presencia del director del Ballet Folclórico Universitario, Víctor Manuel Torres Velázquez, precisó que las y los corredores podrán participar en las distancias de 5 y 10 kilómetros, mientras que la categoría infantil tendrá un recorrido de 1.6 kilómetros.

Rutas

Así mismo, todas las rutas tendrán como punto de salida y meta el Campus I de la Unach; en la categoría infantil, las y los pequeños avanzarán hacia el oriente de la ciudad hasta una conocida plaza comercial, donde retornarán al punto de partida.

En el recorrido de 5 kilómetros, las y los participantes continuarán hasta el parque Bicentenario, donde darán vuelta para regresar al Campus I, mientras que, para la distancia de 10 kilómetros, el recorrido se extenderá hasta el parque 5 de Mayo, desde donde las y los competidores retornarán por el mismo trayecto hasta llegar nuevamente al Campus I.

Como parte de esta iniciativa, el comité organizador anunció que a partir de 2026 comenzará una serie de cinco carreras, en cada una de las cuales se entregará una medalla conmemorativa que, al reunirse, formará la palabra “Unach”.

Cada presea estará dedicada a las regiones de Chiapas donde la Universidad tiene presencia y esta primera edición, la medalla corresponderá a la letra “U”.

Otro de los atractivos de esta edición será la bolsa de premios, que supera los 90 mil pesos, en la categoría infantil, las personas ganadoras recibirán un estímulo económico de 500 pesos, en la categoría Libre, el primer lugar obtendrá 4 mil pesos en la distancia de 5 kilómetros y 5 mil pesos en los 10 kilómetros.

Para la Comunidad Universitaria y las personas con discapacidad, el premio económico para quien registre el mejor tiempo será de 3 mil pesos.

Las y los participantes deberán cubrir una cuota de recuperación de acuerdo con su categoría: 200 pesos para la categoría infantil, 300 pesos para la Comunidad Universitaria y 350 pesos para el público en general.