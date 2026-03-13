Presentan 4ta edición de “100 Empresarios Dijeron”

En un encuentro con medios de comunicación, Angélica Villatoro, fundadora de la plataforma “100 Empresarios Dijeron”, anunció oficialmente la realización de la cuarta edición de este evento, que se llevará a cabo el próximo 29 de abril a partir de las 08:30 de la mañana en el salón Gluck.

Acompañada de Lucy Náfate, de “Nudo, detalles que unen”, y otras destacadas empresarias explicó que esta iniciativa nació con un objetivo claro: “elevar la conversación” entre los empresarios de la región.

“Estoy convencida de que el segmento empresarial juega una gran función en la sociedad”, declaró la fundadora.

“Buscamos generar un espacio donde podamos comunicarnos, hacer alianzas y construir relaciones que nos permitan incorporar nuevas tendencias en nuestras empresas”.

Villatoro destacó que el proyecto, surgido en el contexto post-pandemia, se ha consolidado como una plataforma que parte de la generación de datos locales para reflexionar sobre la situación actual del comercio en Chiapas y el sur-sureste.

Durante su intervención, Lucy Náfate compartió su experiencia como participante en ediciones anteriores y ahora como impulsora del proyecto.

Destacó que “100 Empresarios Dijeron” es una vitrina tanto para empresarios consolidados como para aquellos que están iniciando.

“Muchas veces, cuando estamos empezando no sabemos para dónde ir. Aquí hay un cóctel de empresarios que te permite conectar de forma genuina”, señaló.