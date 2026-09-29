Presentan a “Balam”, un guía turístico con IA

Oficialmente fue presentado “Balam”, una Inteligencia Artificial (IA) que funciona como asistente turístico virtual y recomienda diferentes destinos de Chiapas hasta en 11 idiomas mediante la aplicación WhatsApp.
La presentación fue hecha por el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, quien explicó que los usuarios pueden escanear un código QR para incorporar automáticamente a su celular un guía tecnológico que los acompañará las 24 horas durante todos los días del año.
El secretario detalló que este asistente va a estar alimentado por la Secretaría de Turismo, además apoyada por todo el sector y por los ayuntamientos.
Detalló que esto permitirá ofrecer información más veraz y oportuna sobre los destinos, productos turísticos, actividades en los diferentes pueblos y celebraciones que no pueden perderse.
¿Cómo funciona?
La herramienta funciona vía WhatsApp, como si el usuario diera de alta a un guía conocido; permite interactuar por mensaje de texto, audio o llamada, para elaborar un itinerario de viaje, hacer preguntas del estado o pedir recomendaciones.
La aplicación puede orientar sobre dónde comer, dónde hospedarse y qué lugares no perderse, siempre que se cuente con conectividad a internet.
Guillén Gordillo subrayó que la principal diferencia con otras IA, como ChatGPT o Gemini, es que esta será educada por la propia Secretaría y el sector turístico chiapaneco.
Sobre el desarrollo, indicó que el proyecto se trabaja desde hace por lo menos seis meses, a principios de este año. Respecto a la inversión, señaló que costó “un poco menos de un millón”.
Finalmente, el secretario informó que “Balam”, el primero en su tipo a nivel nacional, está disponible a partir de hoy y que no es un proyecto terminado, sino que se irá educando con las sugerencias y comentarios de los usuarios.
“Si ustedes nos ayudan con sus mensajes, con sus sugerencias, con sus comentarios, esta guía se va a ir haciendo más inteligente”, concluyó.