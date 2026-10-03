Presentan a galardonados con la Medalla Fray Matías

El presidente municipal, Yamil Melgar, presentó en rueda de prensa a las personas galardonadas con la Medalla Fray Matías de Córdova y Ordóñez 2026, un distintivo que reconoce la trayectoria, el talento y las aportaciones de quienes han contribuido al desarrollo y bienestar de Tapachula.

Yamil Melgar recordó que Fray Matías de Córdova, precursor de la Independencia, promovió la educación y el conocimiento como herramientas para la transformación social. Señaló que este legado da sentido a la presea y destacó que, en sintonía con la chiapanequidad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, se estableció un comité para desarrollar el proceso de selección con certeza, imparcialidad y transparencia.

Durante la presentación se dieron a conocer los galardonados en las distintas categorías: Altruismo, Eduardo Morga Lara; Arte, Carlos Andrés Luna Ruiz; Ciencias, Javier Castellanos Coutiño; Cultura, Norma Cabrera Gálvez; Economía, Bruno García Mijarez; y Educación, Florinda González Villafuerte.

La secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyn Wong, y el representante del Comité de Elecciones de la Medalla, Leopoldo Constantino, resaltaron que el reconocimiento distingue las aportaciones de personas que, desde diferentes ámbitos, enriquecen la vida de la ciudad. Yamil Melgar reiteró la importancia de reconocer a quienes, mediante su esfuerzo y trayectoria, contribuyen al bienestar de Tapachula.

A la rueda de prensa, realizada en la Sala del Cabildo, asistieron la octava regidora, Nancy López; el secretario académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Florentino Pérez; la directora de la Universidad Salazar Campus Tapachula, Elisa Amable Rosales; el titular del Órgano Interno de Control, José Alfredo Jiménez; y el integrante del Archivo Histórico Municipal, José Manuel Díaz, entre otros invitados.