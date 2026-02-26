Presentan a Mando Único en Huixtla

Con la implementación del Mando Único Policial en Huixtla, así como la capacitación, certificación y evaluación de los elementos, el Gobierno de Chiapas garantiza a los habitantes de este municipio la permanencia de la paz y la tranquilidad en la Ciudad de la Piedra, además del combate frontal a los delitos que pudieran afectar a las familias, comercios y la actividad productiva.

En un evento protocolario, el presidente municipal de Huixtla, Regulo Palomeque Sánchez, acompañado del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y del subsecretario Álvaro Serrano Escobedo, realizó la presentación oficial del comandante Óscar Rafael Morales Nohpal, quien estará al mando de las acciones de seguridad como parte del esquema de Mando Único.

Agradecimientos

El alcalde agradeció al jefe del Ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar; al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; y al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el respaldo brindado al municipio y la pronta atención a la solicitud de redoblar esfuerzos en materia de seguridad mediante la instalación del Mando Único en esta demarcación.

El edil señaló que el pasado 12 de febrero, durante la Mesa de Paz Regional celebrada en la ciudad, realizó la solicitud formal, la cual obtuvo respuesta inmediata, por lo que ahora Huixtla cuenta con Mando Único Policial con el respaldo y la experiencia de las autoridades estatales.

En su mensaje, expresó que pone a disposición de la autoridad estatal el compromiso de trabajar de manera coordinada e interinstitucional en las acciones de seguridad, al reconocer que existe un interés conjunto en beneficio del pueblo de Huixtla.