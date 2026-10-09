Presentan Acercando la Justicia a Bochil

Con la convicción de que una justicia verdaderamente humana debe escuchar, comprender y responder a las realidades de la población, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó una gira de trabajo por los municipios de Bochil y Jitotol, donde sostuvo encuentros con habitantes, autoridades locales y representantes comunitarios, como parte del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”.

En ambos municipios calificaron estos encuentros como históricos, al ser la primera ocasión en que un titular del PJE visita sus localidades para establecer un diálogo directo con la ciudadanía.

Asimismo, Moreno Guillén presentó a las personas juzgadoras y defensoras públicas de la región, como parte de una dinámica institucional que busca romper paradigmas y transformar la relación entre el Poder Judicial y la población desarrollando sesiones de preguntas y respuestas, que permitieron escuchar distintas voces de la comunidad y fortalecer el conocimiento de las funciones de los órganos jurisdiccionales.

Durante la jornada en Bochil, el magistrado presidente reconoció el trabajo realizado por el Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal, Sergio Luis Zenteno Meneses, y destacó la importancia de recorrer el territorio chiapaneco, escuchando las propuestas que surgen desde las propias localidades y promover una atención sensible a las distintas perspectivas para impartir justicia, acorde a las realidades que viven las comunidades chiapanecas.

Posteriormente, en el municipio de Jitotol, el magistrado presidente, acompañado de autoridades municipales y representantes de la región, así como de la alcaldesa de Rincón Chamula San Pedro, María Hernández Pérez, agradeció el cálido recibimiento y destacó la importancia de este programa, no solo para que la ciudadanía conozca el funcionamiento del PJE y su labor en la consolidación de una cultura de paz, sino también para orientar a las personas sobre qué hacer, a dónde acudir y cuáles son los mecanismos para garantizar una justicia más humana.