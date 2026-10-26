Presentan alumnos proyectos al INAH

El pasado viernes 23 de octubre, en las instalaciones del auditorio de Museo de Sitio, se llevó a cabo la tercera sesión de presentaciones de proyectos de los estudiantes que otorgan el servicio de prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es importante mencionar que los equipos han retomado los trabajos de practicantes anteriores, entre los cuales se hizo mención de Francisco Méndez Montejo, por su libro infantil titulado “Los mayas” sobre la zona arqueológica, otorgado a la biblioteca Merle Greene Robertson durante sus prácticas profesionales y que hoy en día forma parte del personal adscrito al Museo de Sitio de Palenque.

Agradecimientos

Agradecieron contar con la asistencia de los restauradores Jorge Coraza y Constantino Armendáriz, quienes han asistido a un grupo interesado en los trabajos de conservación de los monumentos de la zona arqueológica, así como del acervo de la biblioteca Merle Greene Robertson.

Desearon el mejor de los éxitos en esta primera etapa de evaluación de proyectos y agradecieron también la presencia y observaciones de los asesores de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, así como de los asesores por parte del museo de sitio de Palenque, Claudia Cruz y José Pablo Bravo.